Суд продлил обязанности экс-начальнику Лисичанской ГВА

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего начальника Лисичанской городской военной администрации Валерия Шибика. НАБУ и САП подозревают его в завладении почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

Такое решение 1 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника Лисичанской МВА Шибика с альтернативой 2 млн грн залога. Деньги внесли и на него возложили такие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП – удовлетворить частично. Продлить на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования, до 30 августа 2026 года срок действия обязанностей, возложенных на (Шибика – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области. По данным следствия, в 2022 году глава Лисичанской ГВА утвердил программу «Временный дом», которая предусматривала обеспечение жильем переселенцев. На ее реализацию из бюджета было выделено 35 млн грн.

Далее, по версии следствия, фигуранты выкупили корпоративные права на общество, которому принадлежал детский лагерь в Кировоградской области, после чего организовали его приобретение по Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Правоохранители установили, что разница между рыночной стоимостью объекта и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн.

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