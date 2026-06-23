У Навроцкого рассказали, что будет с орденом, который вернул Зеленский

Польская сторона 22 июня получила Орден Белого Орла, который президент Украины Владимир Зеленский отправил в Варшаву по почте. Теперь награду передадут на хранение в депозит Бюро орденов и номинаций Канцелярии президента Польши.

Об этом телеканалу Polsat News рассказал пресс-секретарь польского президента Рафаил Лескевич.

22 июня 2026, 17:25 Высшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги Звание Героя Украины и Орден Белого Орла. Что известно о высших государственных наградах Украины и Польши – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, возвращенный орден вместе с аннулированным удостоверением отправят на пожизненное хранение в специальный архив. Сам уникальный экземпляр награды больше никому и никогда не вручат.

«Орден действительно был возвращен. Мы получили его в Канцелярии президента. Награда будет передана в депозит Бюро орденов и номинаций, где она будет храниться надлежащим образом, с уважением к ее статусу, поскольку это высшая и важнейшая государственная награда Польши», – заявил Леськевич.

Он добавил, что сейчас еще должна завершиться формальная процедура – публикация соответствующего решения президента Польши с контрасигнатурой премьер-министра.

Лескевич также заявил, что решение о лишении Зеленского ордена не направлено против украинцев, а касается лишь «сферы символов». По его словам, Польша не могла «оставить без внимания» решение украинских властей о присвоении имени одному из военных подразделений, связанному с Героями УПА.

В то же время представитель Навроцкого заверил, что ситуация не приведет к ухудшению польско-украинских отношений. Он подчеркнул, что Россия остается врагом Украины и свободной Европы.

По словам Лескевича, перед принятием решения о возвращении ордена польская сторона была открыта к диалогу с Киевом. Он утверждает, что украинская сторона дважды пыталась организовать контакт, в частности телефонный разговор Зеленского и Навроцкого, но он не состоялся.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.

А сам Зеленский уже заявил, что решение лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла, может привести к опасным последствиям для украинско-польских отношений.

Накануне в канцелярии польского президента ответили на обвинения о том, почему отобранный у Владимира Зеленского орден до сих пор есть у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и бывшего канцлера ФРГ и «друга Кремля» Герхарда Шрёдера.

Также позже в Польше заявили, что украинская сторона якобы отказалась от ранее согласованных контактов между главами государств на фоне скандала.

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