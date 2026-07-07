Буданов предупредил о возможных «незрелых эскалационных шагах» Польши к годовщине Волынской трагедии

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Польша может осуществить «незрелые эскалационные шаги» накануне 11 июля – годовщины Волынской трагедии. По его словам, самый сложный этап в отношениях между Киевом и Варшавой еще впереди.

Об этом Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

4 июля 2026, 19:07 В Польше заявили, что ожидают «четких сигналов» от Украины из-за скандала с «героями УПА» В Польше ожидают от Украины решительных действий и первого шага для снятия напряженности в двусторонних отношениях на фоне скандала по поводу УПА.

По словам руководителя ОПУ, пик напряженности между Украиной и Польшей может наступить уже на следующей неделе из-за исторической даты.

«Он точно будет впереди. Здесь нет большой тайны. У нас осталось немного меньше недели до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии», – заявил Буданов.

Он отметил, что украинская сторона имеет информацию о возможных действиях польской стороны, которые могут привести к новому обострению в двусторонних отношениях. В то же время Буданов подчеркнул, что Украина не будет принимать ультиматумы ни от одной страны.

«Украина не воспримет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, – это российская федерация. Без обид к Польше – но она немного мощнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли», – сказал он.

Глава ОП добавил, что Украина не планирует действовать на опережение, однако будет реагировать на любые недружественные шаги.

«Если мы признаем, что кто-то делает незрелые шаги, зачем нам отвечать, делать ошибочные шаги наперед. Сделают свой – увидим, будем отвечать. Молча сидеть никто не будет», – подытожил он.

Буданов также отметил, что пик эскалации может иметь два варианта развития – либо привести к катастрофе, либо стать предпосылкой для дальнейшей деэскалации. По словам Буданова, Киев надеется именно на второй сценарий в отношениях с Польшей.

Напомним, накануне сообщалось, что польские парламентарии внесли в доклад о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС поправки, которые касаются Волынской трагедии и деятельности Украинской повстанческой армии (УПА).

Как известно, накануне глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не согласится на вступление Украины в Европейский союз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеры.

Стоит отметить, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого Орла, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

Скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

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