В Таганроге после атаки дронов вспыхнули пожары возле порта и авиационного колледжа

В российском Таганроге в ночь на 10 июля прогремели взрывы во время атаки беспилотников. После чего возникли пожары сразу в двух районах города – вблизи морского порта и авиационного колледжа.

Об этом сообщают OSINT-сообщества и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По информации местных жителей, возгорание произошло в районе портового терминала компании «Курганнефтепродукт» (бывший «Югтранзитсервис»). Основной деятельностью предприятия является перевалка нефтепродуктов и их загрузка на морские суда.

В то же время Петр Андрющенко сообщил, что еще один пожар возник неподалеку от Таганрогского авиационного колледжа имени В. М. Петлякова. Это учебное заведение занимается подготовкой специалистов для авиационной и машиностроительной отраслей Ростовской области.

Информации о масштабах разрушений или возможных последствиях атаки на данный момент нет. Российские власти официально еще не комментировали инцидент.

Напомним, в ночь на 10 июля беспилотники также атаковали Краснодарский край россии. По сообщениям местных Telegram-каналов, под удар мог попасть Ильский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших НПЗ региона.

Кроме этого сообщалось, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод в россии остановил переработку топлива после атаки украинских беспилотников, которая произошла 8 июля.

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