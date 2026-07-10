Прагматичный диалог или зеркальная стратегия: украинцы ответили, какой должна быть политика Киева в отношении Варшавы

Политика
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Более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров. 36 процентов населения выступают за разделение исторического прошлого и реальной политики через жесткие переговоры.
Коллаж Слово и дело

Более трети населения Украины поддерживает сбалансированный, рациональный и конструктивный подход к разрешению межгосударственных споров между Варшавой и Киевом. 36 процентов – за стратегию прагматичного диалога, и только 9% согласны заморозить конфликт и игнорировать публичные демарши.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Результаты исследования свидетельствуют, что украинцы стремятся к сбалансированному и рациональному подходу к разрешению межгосударственных споров. Наибольшая часть населения (36%) поддерживает стратегию прагматичного диалога, которая предусматривает четкое разделение исторического прошлого и реальной политики – ведение жестких переговоров по экономике и обороне при одновременном поиске взаимовыгодных дипломатических компромиссов в исторической плоскости.

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В то же время сторонники более жестких и радикальных действий разделились на два лагеря. 15,5% опрошенных поддержали зеркальную стратегию симметричных ответов. Они уверены, что Украина не должна извиняться или уступать, а на любые недружественные шаги Варшавы МИД должен отвечать так же жестко.

14,5% респондентов выступили за стратегию диверсификации и переориентацию ключевого партнерства на других европейских союзников (Великобританию, Германию, Францию).

Менее популярными оказались пассивные или полностью компромиссные сценарии: только 9% респондентов выбрали стратегию замораживания конфликта, предлагая временно игнорировать публичные демарши польских политиков и ждать изменения конъюнктуры или следующих выборов в Польше, и лишь 7% опрошенных считают целесообразным выбрать стратегию безусловного компромисса. При этом значительная часть опрошенных (18%) на данный момент не смогла определить оптимальный вектор развития отношений и выбрала вариант «затрудняюсь ответить».

Более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров. 36 процентов населения выступают за разделение исторического прошлого и реальной политики через жесткие переговоры.
Видение дальнейшей стратегии Украины в отношениях с ПольшеСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Стоит отметить, что мужчины демонстрируют заметно более высокую готовность к активным действиям и выбирают «стратегию прагматичного диалога» в 41% случаев (при общем показателе 36%). Женщины же в этом вопросе оказались осторожнее — данный вариант поддерживают 32%. Также среди женщин выше уровень неопределенности: вариант «затрудняюсь ответить» среди них выбрали 22% опрошенных (при общем показателе 18%).

Возрастные особенности

Респонденты в возрасте 30–44 лет проявили наименьшую приверженность к сбалансированному диалогу и выбрали «стратегию прагматичного диалогу» в 28% случаев (при общем показателе 36%). Но именно в этой категории зафиксирована пиковая доля тех, кто колеблется – вариант «затрудняюсь ответить» здесь вырос до 25% (при общем показателе 18%).

Поколение 55+ лет вместе с молодежью (18–29 лет) единодушно поддержало прагматичный диалог на уровне 41% и 40% соответственно. Отдельно выделяется зрелая аудитория в возрасте 45–54 лет, которая активнее всего поддержала идею экономического отдаления от соседа – «стратегию диверсификации» выбрал 21% респондентов (при общем показателе 14,5%).

Региональный срез

Главной аномалией географического среза стал Киев, где «стратегия прагматичного диалога» получила максимальную поддержку в 48% голосов. Опрошенные из Западного макрорегиона продемонстрировали повышенный интерес к изменению логистических и политических хабов – таких 19% опрошенных.

Тем временем на Севере зафиксировано наименьшее желание ждать – вариант «стратегия замораживания конфликта» там набрал минимальные 4%. Однако именно этот регион оказался лидером по количеству тех, кому не удалось определиться с вектором действий – вариант «затрудняюсь ответить» там указали 24% респондентов.

Более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров. 36 процентов населения выступают за разделение исторического прошлого и реальной политики через жесткие переговоры.
Украина в отношениях с Польшей, мненияСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Тем временем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Польша может предпринять «незрелые эскалационные шаги» накануне 11 июля – годовщины Волынской трагедии. По его словам, самый сложный этап в отношениях между Киевом и Варшавой еще впереди.

А в Минобороны Польши встали на защиту решения о предоставлении Украине ракет для Patriot.

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