Правоохранители разоблачили поставку в Украину кокаина в особо крупных размерах

Правоохранители разоблачили канал поставки кокаина в Украину и изъяли партию наркотиков стоимостью около 52 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

16 июня 2026, 17:58 Оборот наркотиков: количество уголовных дел ежегодно растет «Слово и дело» показывает, как за годы полномасштабной войны изменилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, врученных подозрений и переданных в суд производств.

По данным следствия, наркотическое средство в особо крупных размерах планировали реализовать на территории Украины. Во время спецоперации правоохранители задержали гражданина Украины при попытке сбыта одного килограмма кокаина.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли четыре брикета весом примерно по 250 граммов каждый. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является особо опасным наркотическим средством – кокаином.

Фигуранту сообщили о подозрении. По решению суда подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале мая в Киеве уничтожили 58 кг наркотиков и психотропных веществ, которые пытались ввезти в Украину под видом сладостей и других товаров.

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