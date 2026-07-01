В одной из стран ЕС предложили лишить Зеленского ордена по примеру Польши

Представители чешского ультраправого движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) предложили лишить президента Владимира Зеленского высшей чешской государственной награды – ордена Белого Льва. При этом администрация президента Чехии Петра Павела отвергла эту инициативу.

Об этом сообщает местное издание Ceskenoviny.

22 июня 2026, 17:25 Высшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги Звание Героя Украины и Орден Белого Орла. Что известно о высших государственных наградах Украины и Польши – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, один из лидеров политической силы Индржих Райхл заявил, что партия потребует рассмотрения этого вопроса в Палате депутатов. По его словам, это должно произойти по примеру Польши.

Во время своего выступления Райхл также повторил ряд пророссийских нарративов относительно Украинской повстанческой армии (УПА).

«Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден имеет человек, называющий военные подразделения в честь нацистских чудовищ», – заявил чешский политик, добавив, что политсила намерена вынести вопрос об ордене Зеленского на рассмотрение коалиционного совета.

Сообщается, что такая скандальная инициатива сразу вызвала волну возмущения и критику среди других политических сил Чехии. В частности, представители партии KDU-ČSL и депутат Бенджамин Чинчила заверили, что будут выступать против этого решения, и выразили надежду, что парламент не поддержит абсурдное предложение.

В то же время, позже пресс-секретарь президента Чехии Войтех Шелига в комментарии Ceskenoviny заявил, что Павел не может лишить кого-либо государственной награды, так как это невозможно ни согласно Конституции, ни по другим законам.

«Ни Конституция, ни закон не предоставляют президенту Республики полномочий решать вопрос о лишении государственных наград. Государственной награды, присужденной или врученной президентом Республики, можно лишить только на основании окончательного решения суда, предусматривающего наказание в виде лишения почетных званий и наград. Это наказание может быть назначено только на условиях, предусмотренных Уголовным кодексом», – подчеркнул пресс-секретарь президента Чехии.

30 июня 2026, 06:28 Польша пригрозила блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за чествования ОУН и УПА В Минобороны Польши заявили, что Варшава не согласится на вступление Украины в ЕС, если Киев не прекратит честь ряда исторических деятелей, в частности, лидера ОУН Степана Бандеры.

Стоит отметить, что Зеленский получил орден Белого Льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана, который назвал основанием для награждения «его мужество и отвагу, с которыми он отклонил американское предложение предоставить безопасное убежище и остался в Киеве» после начала российского полномасштабного вторжения.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого Орила, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

Стоит отметить, что скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операции почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

В знак протеста от своих польских наград отказался ряд украинских деятелей, в частности глава ОПУ Кирилл Буданов, посол Василий Боднар, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Зеленский назвал такой шаг Навроцкого следствием внутриполитической борьбы в Польше, что угрожает двусторонним отношениям, и обратил внимание, что кавалерами Ордена до сих пор остаются противоречивые исторические фигуры.

Глава МИД Андрей Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной. Он заявил, что Киев не стремился создавать напряженные страницы в отношениях с Варшавой, но будет зеркально отвечать на недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

Сам Навроцкий объяснил свое решение тем, что действия украинского президента якобы перешли «болевой порог» поляков.

Кроме этого, по данным СМИ, недавно в Польше заявили об «ухудшении отношений» после слов Зеленского о Национальном пантеоне. А глава Минбороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за чествования ОУН и УПА.

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