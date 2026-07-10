Готовил удар по Хмельницкой области по заказу ФСБ: задержан студент из Харькова

Контрразведка СБУ задержала 22-летнего агента фсб российской федерации, который готовил новый удар рф по Хмельницкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале 10 июля.

22-летний студент из Харькова собирал координаты для россиян, чтобы помочь организовать новую серию ракетно-дроновых атак на Хмельницкую область.

Юношу завербовали спецслужбы оккупантов после переезда в западный регион Украины. В поле зрения ФСБ он попал, когда подготовил перечень геолокаций потенциальных целей для вражеских ударов, который направил в профильный российский чат-бот.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

Как сообщили в СБУ, среди объектов для поражения в этом списке были электроподстанции, логистические склады, промышленные цеха, админздания и запасные командные пункты Сил обороны.

Также фигурант арендовал авто, на котором объезжал город, чтобы отслеживать и докладывать куратору из рф о последствиях предыдущих обстрелов Хмельницкого.

«Собранные сведения агент направлял российскому спецслужбисту через мессенджер с отметками украинских объектов на гугл-картах. Контрразведчики Службы безопасности разоблачили корректировщика и задержали его», – сообщили в СБУ.

У «предателя» обнаружили российский паспорт, а также смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение воли с конфискацией имущества.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который планировал диверсию на одном из оборонных предприятий в западной Украине.

Также военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала доцента научного центра ведущей военной академии Минобороны, который оказался российским «кротом».

Кроме этого, спецслужбы рф были разоблачены на массовых попытках вербовки граждан Украины. Россияне выдают себя за сотрудников СБУ или Нацполиции и шантажируют людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.