ВАКС не отменил подозрение фигуранту дела Шурмы, он подал апелляцию

Высший антикоррупционный суд не отменил сообщение о подозрении, врученное директору ООО «ВЭЗ» Петру Джамбову по делу бывшего замруководителя Офиса президента Ростислава Шурмы о завладении 141 млн грн. Его адвокат подал апелляционную жалобу.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС от 6 июля, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, 29 июня следственный судья отказался отменить подозрение Джамбову. Потому его защитник подал апелляцию.

«Назначить рассмотрение апелляционной жалобы защитника подозреваемого (Джамбова – ред.) на определение следственного судьи ВАКС от 29 июня 2026 года об отказе в удовлетворении жалобы на сообщение о подозрении в уголовном производстве в открытом судебном заседании в помещении АП ВАКС на 09:20 22 июля 2026 года», – говорится в решении.

Ранее ВАКС применил меру пресечения к директору ООО «ВЭЗ» Петру Джамбову в виде залога с обязанностями.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами на выплатах по «зеленому» тарифу коммерческими энергогенерирующими предприятиями на временно оккупированной территории Запорожской области более чем на 141 млн грн. Среди подозреваемых - бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области фигуранты дела выстроили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП «Гарантированный покупатель» о продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России и оккупации части региона солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Следствием было установлено, что в отчетности указывались заведомо недостоверные данные по объемам генерации и технической готовности станций, в частности в периоды полного обесточивания. Полученные средства выводили через связанные компании, а общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.