В США восьми людям предъявили обвинения в подготовке теракта возле Белого дома

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В США восьми лицам предъявили обвинения в подготовке нападения на турнир возле Белого дома, который посещал Дональд Трамп.
Getty Images

В США федеральное большое жюри предъявило обвинения восьми людям, которых подозревают в подготовке нападения на турнир по смешанным единоборствам вблизи Белого дома, на котором присутствовал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

По данным следствия, подозреваемые планировали использовать дроны со взрывчаткой, чтобы спровоцировать эвакуацию участников мероприятия. После этого, по версии правоохранителей, к атаке должны были подключиться снайперы, которые должны были открыть огонь по определенным целям во время эвакуации.

Фигурантам инкриминируют заговор с целью предоставления материальной поддержки террористам, а также подготовку к убийству на территории федерального правительства и покушению на должностных лиц. В случае доказательства вины им грозит пожизненное заключение.

Ранее американские правоохранители сообщали о задержании семи подозреваемых. Восьмого фигуранта – 21-летнего мужчину, которого следствие считает предполагаемым снайпером, – задержали на этой неделе в штате Западная Вирджиния.

Турнир, организованный Ultimate Fighting Championship (UFC), состоялся 14 июня на специально обустроенной арене недалеко от Белого дома. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп, члены его семьи и представители американской администрации. По информации Министерства юстиции США, подозреваемые не успели реализовать свой план благодаря действиям правоохранителей.

Также рассказывали, что Израиль передал американской стороне новые разведывательные данные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США Дональда Трампа.

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