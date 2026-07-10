Москву в очередной раз атаковали дроны, вспыхнул НПЗ

В ночь на 10 июля Москва оказалась под атакой беспилотников. На фоне воздушной угрозы временно приостановил работу аэропорт Домодедово, а также появились сообщения о пожаре вблизи НПЗ.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, а также российские Telegram-каналы и мониторинговый ресурс Exilenova+.
По словам Собянинина, атака началась около 22:13. Он заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила несколько беспилотников, направлявшихся в сторону столицы рф.
Из-за угрозы атаки аэропорт Домодедово временно прекратил прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения, по информации российских пабликов, были введены и в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
В то же время мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о пожарах вблизи двух стратегических объектов топливной инфраструктуры россии. По предварительным данным, возгорание зафиксировали в районе Московского нефтеперерабатывающего завода «Капотня», где очевидцы сообщали о густом дыме и пламени.
Кроме того, информация о пожаре поступила из района Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода в Республике Татарстан.
Напомним, в российском Таганроге в ночь на 10 июля прогремели взрывы во время атаки беспилотников. После чего возникли пожары сразу в двух районах города – вблизи морского порта и авиационного колледжа.
Также беспилотники атаковали Краснодарский край россии.
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