Москву в очередной раз атаковали дроны, вспыхнул НПЗ

В ночь на 10 июля Москва оказалась под атакой беспилотников. На фоне воздушной угрозы временно приостановил работу аэропорт Домодедово, а также появились сообщения о пожаре вблизи НПЗ.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, а также российские Telegram-каналы и мониторинговый ресурс Exilenova+.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По словам Собянинина, атака началась около 22:13. Он заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила несколько беспилотников, направлявшихся в сторону столицы рф.

Из-за угрозы атаки аэропорт Домодедово временно прекратил прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения, по информации российских пабликов, были введены и в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

В то же время мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о пожарах вблизи двух стратегических объектов топливной инфраструктуры россии. По предварительным данным, возгорание зафиксировали в районе Московского нефтеперерабатывающего завода «Капотня», где очевидцы сообщали о густом дыме и пламени.

Кроме того, информация о пожаре поступила из района Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода в Республике Татарстан.

Напомним, в российском Таганроге в ночь на 10 июля прогремели взрывы во время атаки беспилотников. После чего возникли пожары сразу в двух районах города – вблизи морского порта и авиационного колледжа.

Также беспилотники атаковали Краснодарский край россии.

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