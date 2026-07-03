В Польше предлагают включить Волынскую трагедию в отчёт о прогрессе Украины на пути в ЕС

Во вторник, 7 июля, евродепутаты будут рассматривать доклад о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Польские парламентарии внесли в документ поправки, касающиеся Волынской трагедии и деятельности Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает RMF24, ссылаясь на собственные источники.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Как отмечается, в документ для рассмотрения внесено более 400 поправок. Среди них — инициативы польских евродепутатов, касающиеся Волынской трагедии и Украинской повстанческой армии (УПА). Обсуждение должно состояться во вторник в Европейском парламенте во время дебатов по докладу о прогрессе Украины на пути к вступлению в ЕС.

Поправки подали представители партии «Право и справедливость», а также евродепутаты от «Гражданской коалиции», в частности Анджей Халицкий, а также докладчик отчета Майкл Галер.

Одна из партий предложила четыре поправки, в которых, в частности, утверждается, что УПА является организацией, опиравшейся на нацистскую идеологию и ответственной за массовые преступления против гражданского населения. Также предлагается осудить ее деятельность, символику и призвать Украину к эксгумации и достойному захоронению жертв. Отдельно говорится о признании ответственности УПА за преступления против польского населения и осуждении героизации ее деятелей, в частности Степана Бандеры.

В свою очередь Европейская народная партия (EPP) вместе с Социалистами и демократами (S&D) подготовила альтернативную поправку. Ее авторами являются Анджей Халицкий и Майкл Галер. Она связывает тему Волыни с процессом евроинтеграции Украины и выражает обеспокоенность решением президента Владимира Зеленского, который присвоил одной из бригад ВСУ имя Героев УПА.

В тексте поправки отмечается, что такие шаги «не соответствуют европейским ценностям» и могут осложнить польско-украинский диалог по историческим вопросам. Также авторы призывают к деэскалации и возобновлению усилий по примирению.

Анджей Халицкий заявил, что цель поправки — не политическое противостояние между евродепутатами, а обеспечение поддержки документа большинством в Европарламенте. Он также добавил, что в случае большей поддержки поправок партия готова их поддержать.

Как известно, накануне глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеры.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

Стоит отметить, что скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало резкую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

В знак протеста от своих польских наград отказался ряд украинских деятелей, в частности глава ГУР Кирилл Буданов, посол Василий Боднар, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Позже Зеленский назвал такой шаг Навроцкого следствием внутриполитической борьбы в Польше, которая угрожает двусторонним отношениям, и обратил внимание, что кавалерами Ордена до сих пор остаются противоречивые исторические личности.

Глава МИД Андрей Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной. Он заявил, что Киев не стремился создавать напряженные страницы в отношениях с Варшавой, но будет зеркально отвечать на недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

Кроме этого, по данным СМИ, недавно в Польше заявили об «ухудшении отношений» после слов Зеленского о Национальном пантеоне.

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