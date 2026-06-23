Венгрия задерживает открытие остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы – СМИ

Власти Венгрии заблокировали процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По информации издания, Будапешт выступил против отправки от имени всех 27 государств ЕС письма Европейскому совету и Европейской комиссии, которое должно было бы зафиксировать общую позицию стран-членов относительно дальнейшего продвижения переговорного процесса. Венгрия стала единственной страной, выразившей возражение.

Вопрос планируется повторно рассмотреть на следующей неделе. Как отмечают источники, правительство премьер-министра Венгрии Петра Мадяра в целом занимает сдержанную позицию касательно темпов евроинтеграции Украины, поэтому пока непонятно, как долго Будапешт будет блокировать процесс.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренную процедуру интеграции Украины в Европейский союз, поскольку такой шаг был бы несправедливым по отношению к государствам Западных Балкан, которые уже длительное время ожидают вступления в ЕС.

Перед этим все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.

А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

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