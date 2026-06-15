В ЕС надеются в июле открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины

Политика
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Еврокомиссар Марта Кос заявила, что Европейский Союз может открыть остальные пять переговорных кластеров по вступлению Украины уже в июле, после запуска первого этапа «Основы».
Колаж Слово і діло

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступ Украины в Европейский Союз.

Об этом Кос заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает Европейская правда.

ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистичноБыстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

Как известно, 15 июня в Люксембурге состоятся две межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, которые ознаменуют открытие первого переговорного кластера с обеими странами – «Основы». Кос подчеркнула, что это будет важным этапом процесса расширения.

«Во-первых, у нас будет первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Так что наконец, наконец мы сможем открыть первый кластер для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства, и действительно настало время, чтобы мы это сделали», – заявила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что если страны выполняют свои обязательства, то ЕС также должен действовать в ответ.

«Именно поэтому я ожидаю, что тогда в июле мы откроем все остальные пять кластеров. И это также хорошая новость», – заявила Марта Кос.

Кластер «Основы» охватывает верховенство права, основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии. По правилам ЕС ни один другой кластер не может быть закрыт без существенного прогресса в этом направлении.

Напомним, 12 июня страны-члены Европейского Союза достигли согласия относительно открытия первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Как известно, Украина рассчитывает не позднее июля 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз, а уже в 2027 году подписать договор о членстве.

По словам экспертов, Украина может завершить технические переговоры о вступлении в Европейский Союз примерно за четыре года, если для этого будет достаточно политической воли. В то же время окончательное решение о членстве останется политическим и потребует единогласной поддержки всех стран ЕС.

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