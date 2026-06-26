ЕС разрабатывает новый план «бонусов» для стран-кандидатов еще до полноценного вступления – Politico

Европейская комиссия разрабатывает план, который позволит странам-кандидатам получать отдельные преимущества ЕС ещё до полного вступления, в частности доступ к части программ финансирования, более выгодные торговые условия и частичный доступ к единому рынку.

Об этом сообщает Politico.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По данным издания, инициатива является частью подхода «постепенной интеграции», который предусматривает предоставление кандидатам большего доступа к возможностям ЕС по мере того, как они приближаются к выполнению условий вступления.

Среди возможных «бонусов» для таких стран рассматривают участие в некоторых программах финансирования ЕС, более выгодные торговые условия и частичный доступ к единому рынку блока ещё до официального членства. При этом конкретный перечень преимуществ планируют определять отдельно для каждой страны – в зависимости от темпов реформ и уровня соответствия правилам ЕС.

Новая концепция отличается от предыдущей идеи так называемого «обратного расширения», которую не поддержали страны-члены ЕС. Такой вариант предусматривал предоставление кандидатам определённых политических прав ещё до завершения переговоров о вступлении. Вместо этого нынешний план предусматривает только экономическое сближение без полного членства и права влиять на решения ЕС.

По информации Politico, идея уже получает больше политической поддержки, чем предыдущие предложения. В ЕС надеются, что новый подход будет более приемлемым для государств-членов, которые опасаются быстрого расширения без достаточных гарантий. Еврокомиссия планирует заручиться поддержкой правительств стран ЕС, а обсуждение более широкой системы постепенной интеграции может состояться на саммите Европейского совета в октябре или декабре.

Новый подход также направлен на поддержку Украины, чьё вступление в ЕС, несмотря на сильную политическую поддержку, может продолжаться годы. В Брюсселе хотят избежать ситуации, когда длительный процесс переговоров ослабляет мотивацию Киева и других кандидатов продолжать реформы.

Сейчас Евросоюз имеет девять официальных стран-кандидатов. Черногорию считают ближайшей к вступлению, тогда как Украина и Молдова уже начали переговоры о членстве. В то же время заявки таких стран, как Сербия, Турция и Грузия, в значительной степени находятся в заторможенном состоянии.

В то же время Украина и Черногория выступали против концепции «членства в сокращённом формате», подчёркивая, что временные механизмы не должны становиться заменой полноправному членству в ЕС.

Напомним, недавно пять стран ЕС предложили рассмотреть возможность временного ограничения некоторых прав голоса для новых государств-членов, а также усилить механизмы контроля за соблюдением принципов демократии и верховенства права.

Как известно, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал создать для Украины специальный статус с доступом к отдельным институтам ЕС и программам финансирования, но без полноценного права голоса. В Еврокомиссии в целом приветствовали дискуссию об «инновационных решениях», однако подчёркивают, что процесс расширения должен оставаться справедливым для всех стран и основываться на выполнении критериев.

Тем временем министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти подчеркнула, что «ассоциированное членство» рискует оставить Украину в неопределённости на пути к ЕС.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выступил против идеи так называемого «ассоциированного членства» Украины в Европейском Союзе без полноценного права голоса.

По данным СМИ, Европейский Союз в июле может открыть для Украины не более двух новых переговорных кластеров в рамках процесса вступления в блок.

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