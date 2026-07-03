Венгрия согласилась открыть шестой переговорный кластер по вступлению Украины в ЕС – СМИ

Политика
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Венгрия смягчила свою позицию по переговорам о вступлении Украины в ЕС и согласилась на начало процедуры открытия шестого кластера.
Фото: AP

Венгрия смягчила свою позицию по переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз и согласилась на начало процедуры открытия шестого кластера.

Об этом сообщает польский портал RMF FM со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей«Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По информации журналистов, Будапешт дал согласие на отправку Украине и Молдове официального письма, которое запускает процедуру открытия кластера, охватывающего вопросы внешних отношений.

Речь идет б одном из пяти кластеров, открытие которых Венгрия заблокировала 23 июня. В то же время Будапешт до сих пор не поддерживает начало процедур по оставшимся переговорным направлениям, поэтому полностью разблокировать процесс пока не удалось.

Если процедура будет проходить без задержек, официальное открытие шестого кластера может состояться 14 июля на заседании министров по делам ЕС.

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

При этом, по данным СМИ, в июле Евросоюз сможет открыть максимум два кластера по переговорам о вступлении Украины.

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