НАБУ и САП разоблачили экс-чиновника ГПСУ на незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен

Общество
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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника регионального управления ГПСУ.
Фото НАБУ

Бывшему заместителю начальника одного из региональных управлений Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, чиновник не смог подтвердить законность происхождения активов на сумму более 11 млн гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

как стало известно, речь идет о бывшем заместителе начальника Западного регионального управления ГПСУ, который сейчас занимает должность заместителя начальника Восточного регионального управления. По информации «Слово и дело», подозрение вручили полковнику Госпогранслужбы Артему Ткаченко.

Следствие установило, что в 2023–2024 годах чиновник приобрел активы общей стоимостью более 11 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждается доказательствами.

По версии правоохранителей, часть этих средств он потратил на приобретение автомобиля Toyota RAV4, а остальные деньги детективы НАБУ изъяли во время обыска по месту его жительства.

Напомним, недавно первому заместителю городского головы Житомира Александру Шевчуку сообщили о подозрении в незаконном обогащении – за период войны чиновник приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы. Его взяли под стражу.

А на Полтавщине трое чиновников сферы образования нанесли ущерб бюджету государства на 19 миллионов гривен, построив непригодные укрытия для детей. Им сообщено о подозрении.

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НАБУ САП Украина Незаконное обогащение ГПСУ
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