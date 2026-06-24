В июле ЕС сможет открыть только два кластера по переговорам о вступлении Украины – СМИ

Европейский Союз в июле может открыть для Украины не более двух новых переговорных кластеров в рамках процесса вступления в блок.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе консультаций.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Самым реалистичным является открытие второго кластера «Внутренний рынок» и шестого – «Совместная внешняя и политика безопасности». Также рассматривается вариант, при котором вместо одного из них могут открыть третий кластер – «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

По словам собеседников издания, именно шестой кластер считается одним из самых простых для Украины, поскольку уровень согласованности украинской политики с европейской в ​​этой сфере очень высок.

Открытие четвертого и пятого кластеров, касающихся «Зеленой повестки дня и устойчивого соединения», а также «Ресурсов, сельского хозяйства и политики сплоченности», может быть отложено до осени. Среди причин называют сложность переговоров и сопротивление со стороны отдельных государств-членов ЕС, в частности Франции, Польши и Италии.

В то же время в Брюсселе обращают внимание на необходимость ускорения реформ в Украине. Так, один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что риски политической блокировки переговорного процесса сохраняются.

«У нас уже были такие истории, когда блокировка происходила из-за несвязанных с ЕС вещей. Вообще нужно менять общественное мнение во многих западных странах в пользу интеграции Украины», – заявил источник.

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

Вместе с тем, по данным СМИ, власти Венгрии заблокировали процедурный шаг, необходимый для открытия остальных переговорных кластеров. Вопрос планируется повторно рассмотреть на следующей неделе.

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