ЕС официально открыл первый переговорный кластер по вступлению Украины

Все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

«Переломный момент для Европы. Все страны ЕС договорились начать первый этап переговоров по вступлению с Украиной и Молдовой», – говорится в заявлении.

Там указали, что кластер охватывает сферы правосудия, свободы и основных прав человека. Переговоры по нему начинаются уже сегодня.

«Мы видим, какой большой труд вложили эти страны, и мы вознаграждаем их четким планом дальнейших действий», – указали в Еврокомиссии.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

По словам экспертов, Украина может завершить технические переговоры о вступлении в Европейский Союз примерно за четыре года, если для этого будет достаточно политической воли. В то же время окончательное решение о членстве останется политическим и потребует единогласной поддержки всех стран ЕС.

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