ЕС официально открыл первый переговорный кластер по вступлению Украины

Все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«Переломный момент для Европы. Все страны ЕС договорились начать первый этап переговоров по вступлению с Украиной и Молдовой», – говорится в заявлении.
Там указали, что кластер охватывает сферы правосудия, свободы и основных прав человека. Переговоры по нему начинаются уже сегодня.
«Мы видим, какой большой труд вложили эти страны, и мы вознаграждаем их четким планом дальнейших действий», – указали в Еврокомиссии.
Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.
По словам экспертов, Украина может завершить технические переговоры о вступлении в Европейский Союз примерно за четыре года, если для этого будет достаточно политической воли. В то же время окончательное решение о членстве останется политическим и потребует единогласной поддержки всех стран ЕС.
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