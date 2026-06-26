Венгрия снова заблокировала открытие новых кластеров для Украины и Молдовы – СМИ

Политика
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Венгрия в очередной раз заблокировала продвижение переговорного процесса по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.
Петер МадьярФото: AP

Венгрия снова не дала рабочей группе Совета ЕС утвердить результаты скрининга остальных переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на свои источники.

Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей«Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По информации журналистов, в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения, которое состоялось 26 июня в Брюсселе, Будапешт отказался поддержать утверждение результатов скрининга со второго по шестой кластеров.

Венгрия «повторила свои оговорки относительно преждевременности» открытия этих кластеров и просит больше времени для анализа ситуации.

Решение Будапешта фактически блокирует следующий этап переговорного процесса. Речь идет о направлении Украине и Молдове официального приглашения подать переговорные позиции по каждому из кластеров, после чего может начаться обсуждение их открытия.

Напомним, что 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что другие пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

При этом, по данным СМИ, в июле Евросоюз сможет открыть максимум два кластера по переговорам о вступлении Украины.

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