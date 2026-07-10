Нацбанк представил новую банкноту номиналом 2000 гривен

Национальный банк Украины объявил о введении в оборот новой банкноты номиналом 2000 гривен. Она появится в наличном обращении 4 сентября 2026 года.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время презентации новой купюры.

30 июля 2025, 17:14 Копейки теряют актуальность: как менялся вид и номинал украинских денег Украинские гривны и копейки вошли в обращение в 1996 году, с тех пор банкноты и монеты многократно меняли дизайн и номинал: Сначала в обращение ввели купюры в 200, потом – 500, и в конце концов – 1000 гривен. Затем начали изымать мельчайшие монеты.

Новую банкноту посвятили украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу. На лицевой стороне размещен его портрет, а на оборотной – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился.

По словам Пышного, самый высокий номинал национальной валюты должен символизировать украинскую историю, свободу и борьбу за независимость.

Он объяснил, что решение о выпуске новой купюры продиктовано экономическими изменениями. С момента появления банкноты в 1000 гривен средняя зарплата в Украине выросла почти в три раза, а объем наличных денег в обращении превысил 970 млрд гривен. Кроме того, более половины всей стоимости банкнот в обороте сейчас составляют именно купюры номиналом 1000 гривен.

В Нацбанке отмечают, что введение нового номинала позволит сократить расходы на изготовление, транспортировку и обработку наличности, а также упростит наличные расчеты для населения, бизнеса и банков.

Банкнота выполнена в синих цветах, имеет размер 75×166 мм и содержит более 20 современных элементов защиты. В частности, на ней использована новая полихромная защитная лента Anima™ Colour, которая меняет изображение Трезубца на знак гривны при изменении угла наклона. В НБУ заявили, что это первая в мире банкнота с таким видом защитного элемента.

Дату введения новой купюры в оборот выбрали символически. Именно 4 сентября 1965 года Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой принял участие в первом открытом протесте против политических репрессий в СССР, а 4 сентября 1985 года поэт погиб в советском лагере.

Напомним, в июне НБУ ввел в оборот модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главным изменением стало появление на оборотной стороне купюры лозунга «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

А с 2 марта банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов утратили статус платежного средства.