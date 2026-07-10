Нацбанк представил новую банкноту номиналом 2000 гривен

Национальный банк Украины объявил о введении в оборот новой банкноты номиналом 2000 гривен. Она появится в наличном обращении 4 сентября 2026 года.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время презентации новой купюры.
Новую банкноту посвятили украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу. На лицевой стороне размещен его портрет, а на оборотной – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился.
По словам Пышного, самый высокий номинал национальной валюты должен символизировать украинскую историю, свободу и борьбу за независимость.
Он объяснил, что решение о выпуске новой купюры продиктовано экономическими изменениями. С момента появления банкноты в 1000 гривен средняя зарплата в Украине выросла почти в три раза, а объем наличных денег в обращении превысил 970 млрд гривен. Кроме того, более половины всей стоимости банкнот в обороте сейчас составляют именно купюры номиналом 1000 гривен.
В Нацбанке отмечают, что введение нового номинала позволит сократить расходы на изготовление, транспортировку и обработку наличности, а также упростит наличные расчеты для населения, бизнеса и банков.
Банкнота выполнена в синих цветах, имеет размер 75×166 мм и содержит более 20 современных элементов защиты. В частности, на ней использована новая полихромная защитная лента Anima™ Colour, которая меняет изображение Трезубца на знак гривны при изменении угла наклона. В НБУ заявили, что это первая в мире банкнота с таким видом защитного элемента.
Дату введения новой купюры в оборот выбрали символически. Именно 4 сентября 1965 года Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой принял участие в первом открытом протесте против политических репрессий в СССР, а 4 сентября 1985 года поэт погиб в советском лагере.
Напомним, в июне НБУ ввел в оборот модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главным изменением стало появление на оборотной стороне купюры лозунга «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».
А с 2 марта банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов утратили статус платежного средства.
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