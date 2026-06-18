«Это будет нечестно»: премьер Венгрии призвал не ускорять вступление Украины в ЕС

Премьер-министер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренную процедуру интеграции Украины в Европейский союз. По его мнению, такой шаг был бы несправедливым по отношению к государствам Западных Балкан, которые уже долгое время ожидают вступления в ЕС.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает венгерское издание Telex.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

По словам Мадьяра, страны-члены Евросоюза не должны «обходить» государства Западных Балкан, предоставляя Украине ускоренную процедуру вступления.

По его мнению, такой подход был бы «ни честным, ни прагматичным».

Он отметил, что среди государств-членов ЕС существуют разные взгляды на темпы переговорного процесса: одни готовы открыть все переговорные разделы сразу, другие — только отдельные. Сам Будапешт, по словам Мадьяра, поддерживает более постепенный подход.

Премьер также напомнил, что для принятия решений относительно расширения Евросоюза необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов.

«Компромисс найти непросто, но я помню случаи, когда это удавалось», – подытожил он.

Глава венгерского правительства также подчеркнул, что Будапешт не является единственной столицей, которая не поддерживает открытие новых переговорных кластеров для Украины.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что остальные пять кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины могут быть открыты уже в июле.

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