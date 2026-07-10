Россияне сбросили семь авиабомб на Краматорскую общину, есть жертвы и раненые

Оккупационные войска россии в пятницу, 10 июля, нанесли удар по городу Краматорск и поселку Беленькое в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие, в частности подросток.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации местных властей, враг применил 7 авиационных бомб. Один из боеприпасов попал в многоэтажный жилой дом, еще один – в магазин, остальные – в частную застройку.

Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе 14-летний парень. Еще 9 гражданских получили травмы и ранения.

Филашкин отметил, что окончательное количество погибших и раненых, а также масштабы разрушений еще не устанавливают.

«Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять», – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 10 июля оккупанты атаковали авиабомбами центр Запорожья. В результате попадания вражеских снарядов горели авто и здание, погиб человек.

А 9 июля войска рф обстреляли авто с гражданскими в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

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