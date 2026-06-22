САП и НАБУ объявили подозрение двум бывшим топ-чиновникам органов прокуратуры Кировоградщины

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с детективами НАБУ сообщила о подозрении двум бывшим чиновникам прокуратуры Кировоградской области. Их разоблачили на вымогательстве неправомерной выгоды и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Речь идет о бывшем заместителе руководителя областной прокуратуры Юрии Ковалёве и бывшем руководителе одной из окружных прокуратур.

По данным следствия, Ковалёв потребовал взятку от заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора государственного предприятия. Он обещал обеспечить закрытие уголовного производства.

Как установили правоохранители, чиновник получил 13,5 тысячи долларов США и автомобиль Tesla Model X P100D. Для утаивания происхождения дорогостоящего авто, по версии следствия, он привлек руководителя окружной прокуратуры. Он помог найти подставное лицо, на которое впоследствии оформили доверенность на право распоряжения транспортным средством.

«Остальную сумму, о которой договаривались стороны, чиновник так и не получил из-за невыполнения им взятых на себя обязательств», – отметили в САП.

В настоящее время бывший экс-заместитель начальника областной прокуратуры задержан. В САП подчеркнули, что разоблачение схемы стало возможным благодаря использованию механизма соглашений о признании виновности, что позволило получить доказательства и установить всех участников коррупционной схемы.

Напомним, недавно сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили работника Службы безопасности Украины на подстрекательстве предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды представителям органа правопорядка за возврат изъятых 6 млн грн и закрытие уголовного дела.

Также сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Госрезерва еще трем фигурантам по делу о масштабном завладении средствами.

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