На журналистов «Украинской правды» напали возле отеля Кривецкого

Вечером 9 июля в загородном комплексе Edem Kyiv в Киевской области охранники напали на съемочную группу «Украинской правды», которая работала возле места отдыха львовского бизнесмена и бывшего народного депутата Игоря Кривецкого.

Об инциденте сообщил руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач.

По его словам, во время празднования охранники применили против журналистов зеленку.

«К счастью, зеленка не попала в лицо оператора или водителя. Заявление в полицию уже подано. Ожидаем быструю и объективную реакцию правоохранителей», – отметил Ткач.

В Национальной полиции подтвердили, что по заявлению журналиста открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и проводят необходимые следственные действия.

По информации СМИ, в 2025 году Игорь Кривецкий открыл пятизвездочный загородный комплекс Edem Kyiv в Конча-Заспе.

Ранее сообщалось, что вечером 16 апреля в Соломенском районе Киева возле одного из ЖК неизвестный с ножом напал на журналиста и продюсера «Суспільного Мовлення» Юрия Макарова и ранил его. Злоумышленник скрылся с места нападения. Макаров в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Вскоре столичная полиция сообщила, что мужчина ранил себя сам.

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