Дело «Мидас»: объявлено подозрение экс-чиновнику Басову в легализации более 30 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение по делу «Мидас» о коррупции в «Энергоатоме».

Об этом сообщают САП и НАБУ на своих официальных страницах в соцсетях.

По данным антикоррупционных органов, новое подозрение в отмывании денег получил бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом» (Тенор). По данным «Слово и дело», речь идет о Дмитрии Басове.

13 ноября 2025, 12:15 Громкие разоблачительные дела против окружения президентов Украины Пленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

Он в 2023—2025 годах легализовал более 30 млн гривен и за эти средства приобрел два Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн. Кроме этого, бывший чиновник стал владельцем элитной недвижимости в Украине и на Бали на сумму более 19 млн гривен.

Чтобы скрыть происхождение средств, он использовал криптовалюту и оформлял имущество на близкого человека.

Действия Дмитрия Басова квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 ноября Высший антикоррупционный суд взял под стражу исполнительного директора по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом» Дмитрия Басова. НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации бизнесмена Тимура Миндича.

Как известно, 10 ноября НАБУ и САП начали обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики.

Впоследствии в антикоррупционных органах сообщили о проведении масштабной операции в сфере энергетики. Там рассказали, что преступная организация выстроила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. В схему вовлекли, в частности, бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя.

Кроме этого, мы сообщали, что фигуранту дела «Мидас» Миронюку продлили арест и уменьшили залог.

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