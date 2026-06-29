НАБУ и САП завершили расследование по делу нардепа Скороход о взятке

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу народного депутата Анны Скороход, которую подозревают в организации схемы по получению 250 тысяч долларов за содействие во введении санкций СНБО против компании-конкурента.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Прокурор принял решение о завершении досудебного расследования, а детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления.

По версии следствия, Скороход организовала деятельность преступной группы и выступала «гарантом» договоренности о применении санкций СНБО к компании-конкуренту.

По данным НАБУ и САП, участники схемы предложили представителю предпринимателя за 250 тысяч долларов «решить вопрос» с введением санкций, уверяя, что имеют влияние на должностных лиц органов государственной власти, в частности Совета национальной безопасности и обороны.

После передачи первой части средств в размере 125 тысяч долларов, оформленной как заем, «клиенту» сообщили, что эти деньги якобы должны получить должностные лица СНБО. Также ему показали фотографию приложения к санкционным спискам как подтверждение своих действий.

В то же время, по информации следствия, фактической передачи средств должностным лицам СНБО не произошло, а решение о применении санкций так и не было принято.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Анне Скороход, ее помощнику и еще одному лицу. По версии следствия, они предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос о применении санкций к компании-конкуренту. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности СНБО. «Гарантом» принятия такого решения была народный депутат.

В январе Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила Анне Скороход меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн. А недавно суд разрешил народному депутату временно получить заграничный и дипломатический паспорта и выехать в служебную командировку в Страсбург.

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