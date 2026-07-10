В «Резерв+» возобновили работу сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности

В приложении для военнообязанных и резервистов «Резерв+» снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные информационные системы.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.
После возобновления работы пользователи снова могут подать заявление на отсрочку от мобилизации на основании инвалидности, а также обновить информацию о своем статусе в онлайн-режиме.
Кроме того, снова заработала возможность для операторов территориальных центров комплектования и социальной поддержки проверять соответствующие данные через государственные реестры.
«Временная приостановка была необходима, чтобы предотвратить ошибки в обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы», – сообщили в Минобороны.
Напомним, что сервисы, связанных с подтверждением данных об инвалидности, были недоступны в «Резерв+» с 24 июня.
А до этого стало известно о хакерской группировке, которая создала фейковую копию приложения «Резерв+» и за деньги продавала военнообязанным возможность незаконно изменять учетные данные и формировать поддельные электронные документы для уклонения от мобилизации.
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