В «Резерв+» возобновили работу сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности

В приложении для военнообязанных и резервистов «Резерв+» снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные информационные системы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

3 февраля 2026, 18:46 Минобороны расширило перечень категорий отсрочек, подлежащих автопродлению Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые продолжаются автоматически.

После возобновления работы пользователи снова могут подать заявление на отсрочку от мобилизации на основании инвалидности, а также обновить информацию о своем статусе в онлайн-режиме.

Кроме того, снова заработала возможность для операторов территориальных центров комплектования и социальной поддержки проверять соответствующие данные через государственные реестры.

«Временная приостановка была необходима, чтобы предотвратить ошибки в обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы», – сообщили в Минобороны.

Напомним, что сервисы, связанных с подтверждением данных об инвалидности, были недоступны в «Резерв+» с 24 июня.

А до этого стало известно о хакерской группировке, которая создала фейковую копию приложения «Резерв+» и за деньги продавала военнообязанным возможность незаконно изменять учетные данные и формировать поддельные электронные документы для уклонения от мобилизации.

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