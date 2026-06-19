НАБУ завершило расследовать дело экс-нардепа Гунько о завладении урожаем

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства по подозрению бывшего народного депутата Анатолия Гунько в завладении сельхозпродукцией стоимостью 27,3 млн грн государственных предприятий, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук.

Об этом сообщают пресс-службы органов.

По информации «Слово и дело», речь идет о Гунько.

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего народного депутата Украины и его сообщников. Лица разоблачили на завладении сельхозпродукцией государственных предприятий, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. На сегодняшний день по поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления», – информируют правоохранители.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взяла под стражу нардепа Гунько и приговорила его к 4 годам заключения.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения урожаем госпредприятий на сумму 30 млн грн. Среди подозреваемых народный депутат Анатолий Гунько, депутат Киевоблсовета Александр Поляруш и еще три человека. По версии следствия, в 2021 году нардеп, действуя по предварительному сговору с директором одного из опытных хозяйств и пособником, обеспечил неправомерный сбор и вывоз сельхозпродукции. Речь идет о 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн, которые были транспортированы на подконтрольные частные зернохранилища в Черниговской и Полтавской областях.

В следующем году фигуранты, действуя в сговоре с другим директором госпредприятия, продолжили преступную деятельность, отгрузив 203 тонны подсолнечника с базы исследовательской станции. При этом, реальные объемы урожая сознательно не отражали в отчетности.

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