САП просит суд конфисковать у Кулебы незаконно нажитое имущество на 5 миллионов гривен

Политика
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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят ВАКС взыскать в бюджет государства необоснованно нажитые активы вице-премьера Алексея Кулебы. Речь идет о почти 5 миллионах гривен.
Алексей КулебаФейсбук

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о конфискации необоснованных активов с министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы. Речь идет об имуществе на сумму почти в 5 миллионов гривен.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Телеграм-канале 17 июня.

САП просит признать необоснованными активы, нажитые вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой, и взыскать их в бюджет государства.

Дом на 230 квадратов и катер: суд подтвердил конфискацию имущества главы общины на РовненщинеАП ВАКС рассмотрела жалобы сторон и оставила в силе решение ВАКС о признании необоснованными активов главы Млиновской поселковой теробщины.

По данным прокуроров, Кулеба в 2021 году, будучи на должности первого заместителя Председателя Киевской городской администрации, через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и паркоместа в Киеве. В 2023 году на должности заместителя руководителя ОП чиновник обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг относительно квартиры и машино-места, вовлекая в это своего водителя.

«Анализом официальных доходов и расходов Кулебы и его семьи установлено, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения данных активов», – говорится в сообщении САП.

В итоге прокурор просит суд признать активы необоснованными и взыскать их стоимость в пользу государства с номинальной владелицы.

Напомним, в марте Высший антикоррупционный суд согласился с позицией прокурора САП, признав необоснованными активы экс-начальника склада одной из воинских частей центра обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ Дмитрия Галагудзы и его семьи.

А перед этим ВАКС конфисковал активы экс-начальника Запорожского ТЦК.

Кроме этого, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы сторон и оставила в силе решение ВАКС о признании необоснованными активов главы Млиновской поселковой территориальной общины Дмитрия Левицкого.

Также мы сообщали, что ВАКС частично конфисковал активы экс-начальника отдела УСР полиции Киева Ивана Карабицы.

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