НАБУ задержало обвиняемого нардепа Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро задержало народного депутата Сергея Кузьминых из-за систематических неявок в судебные заседания. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не отмечает фамилии политика.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Кузьминых, которого ранее штрафовали за неявки.

«Задержан действующий народный депутат, обвиняемый в получении неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области. Задержание произошло детективами НАБУ на выполнение решения Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого. Последняя такая неявка произошла из-за командировки обвиняемого в Королевство Испания. В настоящее время лицо доставлено в изолятор временного содержания. Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения альтернативы в виде залога назначено на 29 июня 2026 года в 11:00», – информирует САП.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды нардепа от СН Кузьминых. По данным следствия, он получил 558 тысяч гривен при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области.

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