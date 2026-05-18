Экс-чиновника киевской таможни взяли под стражу по делу об отмывании более 2 млн долларов

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение взять под стражу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского по делу о легализации более 2 млн долларов, которые были инвестированы в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.
Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 18 апреля.
«Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника Киевской таможни», – говорится в сообщении.
Основанием для пересмотра стало то, что экс-чиновник не внес определенный ранее залог в размере 20 млн грн. В связи с этим сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения нового залога.
Суд частично удовлетворил это ходатайство и постановил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн.
После оглашения решения Тупальского взяли под стражу непосредственно в зале суда.
Напомним, по данным следствия, в течение 2020-2021 годов Тупальский профинансировал возведение и ввод в эксплуатацию отеля с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. В то же время объем инвестиций существенно превышал официальные доходы его семьи, что свидетельствует об отсутствии законных источников происхождения этих средств. Чтобы скрыть активы, недвижимость и земельные участки оформили на близкого родственника, однако фактический контроль над бизнесом остался за фигурантом.
Предыдущую меру пресечения по делу Тупальскому назначили 10 апреля.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»