Экс-чиновника киевской таможни взяли под стражу по делу об отмывании более 2 млн долларов

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение взять под стражу бывшего заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского по делу о легализации более 2 млн долларов, которые были инвестированы в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 18 апреля.

«Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему заместителю начальника Киевской таможни», – говорится в сообщении.

Основанием для пересмотра стало то, что экс-чиновник не внес определенный ранее залог в размере 20 млн грн. В связи с этим сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения нового залога.

Суд частично удовлетворил это ходатайство и постановил содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн.

После оглашения решения Тупальского взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Напомним, по данным следствия, в течение 2020-2021 годов Тупальский профинансировал возведение и ввод в эксплуатацию отеля с рестораном в селе Поляница Ивано-Франковской области. В то же время объем инвестиций существенно превышал официальные доходы его семьи, что свидетельствует об отсутствии законных источников происхождения этих средств. Чтобы скрыть активы, недвижимость и земельные участки оформили на близкого родственника, однако фактический контроль над бизнесом остался за фигурантом.

Предыдущую меру пресечения по делу Тупальскому назначили 10 апреля.

