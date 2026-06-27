Политик немецкой партии раскритиковал планы ЕС касательно изменений защиты для украинских мужчин

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В Германии раскритиковали планы Еврокомиссии по изменению правил временной защиты для украинцев призывного возраста в ЕС.
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Политик немецкой партии «Зелёных» Антон Гофрайтер раскритиковал планы Европейской комиссии относительно возможного пересмотра механизма временной защиты для украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС.

Об этом сообщает ntv.

Около 10% украинцев планируют уехать при малейшей возможности: что их объединяетПочти 10 процентов украинцев планируют покинуть страну при первой же возможности. В целом на миграцию настроены 16 процентов респондентов. Однако, несмотря на длительную войну, 69 процентов украинцев демонстрируют высокую укорененность и намерение оставаться.

Гофрайтер, возглавляющий Комитет по европейским делам Бундестага, заявил, что считает подобные инициативы ошибочными. Он подчеркнул, что право на отказ от военной службы по соображениям совести должно оставаться неприкосновенным. По его словам, ни одного человека нельзя заставлять брать в руки оружие, если это противоречит его убеждениям.

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия рассматривает изменения, согласно которым украинские мужчины призывного возраста, недавно прибывшие в ЕС, должны будут подавать заявки на получение убежища вместо автоматического предоставления временной защиты.

В частности, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не имеющие освобождения от военной службы, больше не смогут получить статус временной защиты на территории Дании.

Швейцария также отдельно анализирует вопрос об условиях пребывания украинских мужчин призывного возраста.

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