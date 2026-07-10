Зеленский подписал указ о создании Командования дальнобойного влияния в составе ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных сил Украины специального Командования дальнобойного влияния на россию.

Заявление прозвучало во время вечернего обращения к нации.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования – командования дальнобойного, фактически – глобального влияния на россию за эту войну», – сказал Зеленский.

По словам президента, новая структура должна объединить все имеющиеся ресурсы, связанные с дальнобойным поражением, чтобы повысить эффективность ударов по военному потенциалу россии.

Зеленский отметил, что новое командование должно «сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский потенциал войны». По его словам, возглавит это направление «сильный и точно максимально опытный» командующий.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить завершение войны.

Зеленский, комментируя усиление украинских атак на объекты в рф, призвал российского диктатора путина закончить войну и заявил, что «если будет пылать Украина – будет пылать Москва».

Ранее «Слово и дело» подготовило инфографику о том, какие военно-промышленные объекты рф поразили украинские дальнобойные ракеты «Фламинго».

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