Зеленский подписал указ о создании Командования дальнобойного влияния в составе ВСУ

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных сил Украины Командования дальнобойного влияния на россию.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании в составе Вооруженных сил Украины специального Командования дальнобойного влияния на россию.

Заявление прозвучало во время вечернего обращения к нации.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования – командования дальнобойного, фактически – глобального влияния на россию за эту войну», – сказал Зеленский.

По словам президента, новая структура должна объединить все имеющиеся ресурсы, связанные с дальнобойным поражением, чтобы повысить эффективность ударов по военному потенциалу россии.

Зеленский отметил, что новое командование должно «сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов для того, чтобы еще более ощутимо снизить российский потенциал войны». По его словам, возглавит это направление «сильный и точно максимально опытный» командующий.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить завершение войны.

Зеленский, комментируя усиление украинских атак на объекты в рф, призвал российского диктатора путина закончить войну и заявил, что «если будет пылать Украина – будет пылать Москва».

Ранее «Слово и дело» подготовило инфографику о том, какие военно-промышленные объекты рф поразили украинские дальнобойные ракеты «Фламинго».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский ВСУ Вторжение России Война в Украине Удары по рф Дальнобойные ракеты
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

«Много есть вопросов»: президент анонсировал трансформацию штурмовых войск
Зеленский подписал указ о создании Командования дальнобойного влияния в составе ВСУ
Украина получила 3,35 млрд долларов от Всемирного банка: на что направят средства
В Киеве с 15 июля повысят стоимость проезда в транспорте до 30 гривен
Зеленский примет участие во встрече «Коалиции желающих» в Париже
Производство бензина в россии после ударов ВСУ покрывает лишь 65% спроса – Reuters
инфографикаФутбольные фаны: за какие команды болеют Зеленский, Макрон, Стармер и другие лидеры стран Европы
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
СБС поразили еще 13 танкеров «теневого флота» рф на подходах к Крыму
Россияне сбросили семь авиабомб на Краматорскую общину, есть жертвы и раненые
Больше новостей