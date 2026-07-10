«Много есть вопросов»: президент анонсировал трансформацию штурмовых войск

Президент Владимир Зеленский объявил о реформировании штурмовых войск и создании в составе ВСУ Объединенных сил быстрого реагирования.
Об этом он сообщил в вечернем обращении.
«Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов. Проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей», – заявил Зеленский.
Глава государства отметил, что правоохранительные органы уже совершают процессуальные действия, а на уровне руководства штурмовых войск также произойдут кадровые изменения.
По словам Зеленского, новосозданные Объединенные силы быстрого реагирования должны объединить боеспособность штурмовых подразделений с беспилотными системами, артиллерией и другими средствами для максимально оперативного реагирования на фронте.
«Командующим Объединенными силами быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Я сегодня говорил с Героем Украины Дмитрием Волошиным и определил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШУ, способен обеспечить дальнейшее развитие возможностей Вооруженных сил Украины в этом направлении», – сказал Зеленский.
Стоит отметить, что заявление президента о трансформации штурмовых войск прозвучало на фоне скандала вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Как известно, ранее журналисты описали в своем расследовании случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели не менее 26 человек при различных обстоятельствах.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в полку «Скала». Будут расследоваться факты вероятных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.
На фоне скандала командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей.
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