«Много есть вопросов»: президент анонсировал трансформацию штурмовых войск

Президент Владимир Зеленский объявил о реформировании штурмовых войск и создании в составе ВСУ Объединенных сил быстрого реагирования.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

17 июня 2026, 12:23 Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена Смерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

«Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Много есть вопросов. Проблемы, которые нужно решить. Прежде всего, в отношении людей», – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что правоохранительные органы уже совершают процессуальные действия, а на уровне руководства штурмовых войск также произойдут кадровые изменения.

По словам Зеленского, новосозданные Объединенные силы быстрого реагирования должны объединить боеспособность штурмовых подразделений с беспилотными системами, артиллерией и другими средствами для максимально оперативного реагирования на фронте.

«Командующим Объединенными силами быстрого реагирования должен быть опытный военный, боевой командир. Я сегодня говорил с Героем Украины Дмитрием Волошиным и определил его для выполнения этой задачи. Бригадный генерал Волошин, командир 8-го корпуса ДШУ, способен обеспечить дальнейшее развитие возможностей Вооруженных сил Украины в этом направлении», – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что заявление президента о трансформации штурмовых войск прозвучало на фоне скандала вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Как известно, ранее журналисты описали в своем расследовании случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели не менее 26 человек при различных обстоятельствах.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в полку «Скала». Будут расследоваться факты вероятных пыток, создания нелегальных мест содержания и доведения военных до самоубийства.

На фоне скандала командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.