В Киеве с 15 июля повысят стоимость проезда в транспорте до 30 гривен

Общество
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В столице утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Изменения вступят в силу уже на следующей неделе.
Фото: Суспільне

В Киеве утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Изменения вступят в силу уже в среду, 15 июля.

Соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте столичного горсовета.

Метро, ​​маршрутка, трамвай: где в Украине самый дешевый проезд в общественном транспортеВ каких городах Украины самый дешевый и дорогой общественный транспорт – на инфографике Слово и дело.

Согласно документу, стоимость разовой поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере вырастет сразу до 30 гривен.

Для пассажиров, которые пользуются электронным билетом и пополняют транспортную карту на большое количество поездок, будет действовать система скидок:

  • 1–9 поездок – 30 грн за одну;

  • 10–19 поездок – 28,90 грн;

  • 20–29 поездок – 27,80 грн;

  • 30–39 поездок – 26,60 грн;

  • 40–49 поездок – 25,50 грн;

  • 50 поездок – 25 грн.

Кроме того, с 1 августа в столице вводится специальный пересадочный билет за 60 гривен, который позволит осуществлять неограниченное количество пересадок между подземным и наземным транспортом в течение 90 минут.

Напомним, в КГГА объяснили резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте высокой стоимостью расходов на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.

Стоит также отметить, что власти столицы отклонили две петиции граждан с призывом отменить повышение цен на городской транспорт и зафиксировать тариф на отметке в 8 гривен до конца войны.

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