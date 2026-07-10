В Киеве с 15 июля повысят стоимость проезда в транспорте до 30 гривен

В Киеве утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Изменения вступят в силу уже в среду, 15 июля.

Соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте столичного горсовета.

26 марта 2026, 19:27 Метро, ​​маршрутка, трамвай: где в Украине самый дешевый проезд в общественном транспорте В каких городах Украины самый дешевый и дорогой общественный транспорт – на инфографике Слово и дело.

Согласно документу, стоимость разовой поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере вырастет сразу до 30 гривен.

Для пассажиров, которые пользуются электронным билетом и пополняют транспортную карту на большое количество поездок, будет действовать система скидок:

1–9 поездок – 30 грн за одну;

10–19 поездок – 28,90 грн;

20–29 поездок – 27,80 грн;

30–39 поездок – 26,60 грн;

40–49 поездок – 25,50 грн;

50 поездок – 25 грн.

Кроме того, с 1 августа в столице вводится специальный пересадочный билет за 60 гривен, который позволит осуществлять неограниченное количество пересадок между подземным и наземным транспортом в течение 90 минут.

Напомним, в КГГА объяснили резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте высокой стоимостью расходов на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.

Стоит также отметить, что власти столицы отклонили две петиции граждан с призывом отменить повышение цен на городской транспорт и зафиксировать тариф на отметке в 8 гривен до конца войны.

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