Производство бензина в россии после ударов ВСУ покрывает лишь 65% спроса – Reuters

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После серии ударов по НПЗ производство бензина в рф упало до уровня, который покрывает лишь 65 процентов сезонного спроса.
Фото: EPA

После серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам производство бензина в рф упало до уровня, который покрывает лишь 65% сезонного спроса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты.

Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограниченияВ результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

По данным журналистов, из-за сильных повреждений работу приостановили сразу несколько крупных НПЗ. В пик летнего сезона суточное потребление бензина в рф оценивается в 115–120 тысяч тонн, а сейчас дефицит горючего составляет 40-45 тысяч тонн в сутки.

При этом в июне суточный дефицит бензина в россии оценивался на уровне 25%.

Вице-премьер-министр россии Александр Новак признал, что ситуация с обеспечением топливом остается сложной. Вместе с тем, собеседники Reuters прогнозируют, что ситуация может улучшиться во второй половине июля, если украинские атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру не продолжатся.

Напомним, недавно сообщалось, что из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

По данным СМИ, топливный кризис в россии уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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