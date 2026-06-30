Федоров заявил о прогрессе в переговорах по лицензиям на производство дальнобойного оружия

В переговорах по предоставлению Украине лицензий на производство дальнобойного оружия, в частности, французских крылатых ракет SCALP есть прогресс, однако говорить о конкретных результатах пока рано.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместного брифинга с главой Минобороны Дании Йеппе Бруусом, пишет «Интерфакс-Украина».

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

«Да, можно сказать, что во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на SCALP в нашу страну, ракет. И сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали», – рассказал министр.

Согласно его словам, в данном вопросе «действительно есть прогресс, но пока говорить рано», так как это долгий и непростой процесс. Как отметил Федоров, это касается интеллектуальной собственности, открытия производства в целом и всех бюрократических нюансов.

Глава Минобороны подчеркнул, что после саммита G7 и принятия декларации по развитию противовоздушной обороны и предоставлению лицензий продолжаются консультации со США на уровне СНБО. Однако министр не раскрыл деталей относительно этих переговоров.

Отмечается, что в контексте ракет SCALP уже началось «более детальное обсуждение».

«То есть это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти коммуникации для того, чтобы получить результат… Там на самом деле все кроется в деталях. Поэтому пока мы над этим активно работаем», – заявил Федоров.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры со Соединенными Штатами Америки о получении лицензии на внутреннее производство ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Во время саммита «Группы семи» страны, по данным СМИ, согласились на масштабное расширение оборонной поддержки Киева, которое официально предусматривает запуск производства современных вооружений непосредственно на украинской территории по лицензионным соглашениям.

Кроме этого, сообщалось, что американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

Также стало известно, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

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