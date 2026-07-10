Украина получила 3,35 млрд долларов от Всемирного банка: на что направят средства

В государственный бюджет Украины поступило 3,35 млрд долларов США в рамках программы Всемирного банка, направленной на поддержку экономики и развитие частного сектора.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

10 февраля 2026, 16:17 Кто из союзников больше всего профинансировал госбюджет Украины Чьими деньгами наполняют бюджет Украины в годы полномасштабной войны и как изменились объемы финансирования – на инфографике Слово и дело.

Финансирование будет направлено на обеспечение стабильной работы государственного бюджета и покрытие важнейших расходов в условиях полномасштабной войны.

Свириденко отметила, что для получения этих средств Украина выполнила ряд условий, предусмотренных программой.

В частности, парламент и правительство приняли 13 законов и семь подзаконных актов, касающихся государственных закупок, развития бизнеса, интеграции энергетического рынка с ЕС, поддержки ветеранов, реформ в сфере образования, жилищной политики и аграрного сектора.

«Следующий этап программы предусматривает привлечение еще 1 млрд долларов до конца 2026 года после выполнения определенных условий», – добавила премьер.

Напомним, 1 июля Украина получила почти 600 млн долларов США в рамках программы Всемирного банка SPIRIT. Средства будут направлены на финансирование социальных выплат для наиболее уязвимых категорий населения.

А ранее Банк развития Совета Европы одобрил два новых проекта финансовой поддержки Украины на общую сумму 140 млн евро. Деньги будут направлены на обеспечение ветеранов войны доступным жильем и жилищную поддержку внутренне перемещенных лиц.

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