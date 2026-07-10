Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Общество
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В Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидировали масштабный пожар. Спасателям понадобилось две недели, чтобы потушить все очаги.
Фото: ГСЧС

В Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидировали масштабный пожар, тушение которого длилось около двух недель.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там рассказали, что к ликвидации возгорания были привлечены спасатели Киевской области и другие профильные службы.

Огонь охватил лесную подстилку и валежник, однако, благодаря непрерывной работе спасателей, удалось не допустить его распространения на значительные территории.

«По результатам регулярных замеров, показатели радиационного фона в течение всего периода оставались в пределах природных значений и не превышали допустимые нормы», – говорится в сообщении.

Напомним, масштабные пожары в зоне отчуждения вспыхнули 25 июня после атаки российских беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что российские удары угрожают уникальной популяции диких животных в Чернобыльской зоне.

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