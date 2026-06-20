Германия хочет закупить украинские дальнобойные ракеты

Берлин рассматривает закупку украинских и израильских дальнобойных ракет. Украинские разработки могут стать частью масштабной программы перевооружения Германии.
Об этом пишет Politico.
По данным издания, речь идет об ускоренном усилении немецкого потенциала глубоких ударов на фоне изменений в политике безопасности и ограниченного доступа к части американских систем вооружения.
Из внутренних документов оборонного ведомства следует, что Берлин параллельно формирует долгосрочную стратегию развития ракетных возможностей – от временных решений до собственных европейских разработок в следующие десятилетия.
Германия прорабатывает четырехэтапный план создания систем дальнобойного поражения. В краткосрочной перспективе рассматривается закупка более доступных крылатых ракет уже до 2027 года, а также приобретение американских комплексов в последующие годы.
Долгосрочная часть плана предусматривает совместные разработки с европейскими партнерами, в частности с Великобританией, для создания новых высокоточных и даже гиперзвуковых систем.
Отдельным фактором стала неопределенность с поставками американских ракетных систем. Это подтолкнуло Берлин к диверсификации поставщиков и уменьшению зависимости от США.
В рамках поиска альтернатив немецкое Минобороны обратило внимание на израильско-американские стартапы и украинские оборонные компании.
Среди потенциальных поставщиков упоминается фирма Covenant, которая тестирует ракетную систему Anthem и имеет инвесторов из ведущих венчурных фондов.
В то же время Украина впервые рассматривается как поставщик решений для крупного европейского оборонного контракта. Среди упомянутых разработок – реактивный беспилотник «Барс» и крылатая ракета FP-5 Flamingo компании Fire Point.
По данным документов, FP-5 Flamingo имеет дальность до 3000 км и значительную боевую мощность.
Также сообщается об интересе немецкой Diehl Defence к возможному совместному производству украинских систем.
Основными аргументами в пользу таких решений называют более низкую стоимость по сравнению с американскими аналогами и опыт применения украинских разработок в реальных боевых условиях.
Напомним, в четверг, 18 июня, министры обороны Украины и Германии подписали соглашение о развитии антибаллистики и совместном производстве наземных роботизированных комплексов.
Кроме того, Германия выделит 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.
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