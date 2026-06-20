Германия хочет закупить украинские дальнобойные ракеты

Берлин рассматривает закупку украинских и израильских дальнобойных ракет. Украинские разработки могут стать частью масштабной программы перевооружения Германии.

Об этом пишет Politico.

19 июня 2026, 15:13 Больше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и Британии За годы большой войны Украина получила от союзников около 800 артиллерийских систем. Какие государства вооружали ВСУ и какими типами гаубиц – на инфографике «Слово и дело».

По данным издания, речь идет об ускоренном усилении немецкого потенциала глубоких ударов на фоне изменений в политике безопасности и ограниченного доступа к части американских систем вооружения.

Из внутренних документов оборонного ведомства следует, что Берлин параллельно формирует долгосрочную стратегию развития ракетных возможностей – от временных решений до собственных европейских разработок в следующие десятилетия.

Германия прорабатывает четырехэтапный план создания систем дальнобойного поражения. В краткосрочной перспективе рассматривается закупка более доступных крылатых ракет уже до 2027 года, а также приобретение американских комплексов в последующие годы.

Долгосрочная часть плана предусматривает совместные разработки с европейскими партнерами, в частности с Великобританией, для создания новых высокоточных и даже гиперзвуковых систем.

Отдельным фактором стала неопределенность с поставками американских ракетных систем. Это подтолкнуло Берлин к диверсификации поставщиков и уменьшению зависимости от США.

В рамках поиска альтернатив немецкое Минобороны обратило внимание на израильско-американские стартапы и украинские оборонные компании.

Среди потенциальных поставщиков упоминается фирма Covenant, которая тестирует ракетную систему Anthem и имеет инвесторов из ведущих венчурных фондов.

В то же время Украина впервые рассматривается как поставщик решений для крупного европейского оборонного контракта. Среди упомянутых разработок – реактивный беспилотник «Барс» и крылатая ракета FP-5 Flamingo компании Fire Point.

По данным документов, FP-5 Flamingo имеет дальность до 3000 км и значительную боевую мощность.

Также сообщается об интересе немецкой Diehl Defence к возможному совместному производству украинских систем.

Основными аргументами в пользу таких решений называют более низкую стоимость по сравнению с американскими аналогами и опыт применения украинских разработок в реальных боевых условиях.

Напомним, в четверг, 18 июня, министры обороны Украины и Германии подписали соглашение о развитии антибаллистики и совместном производстве наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, Германия выделит 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.

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