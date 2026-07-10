Зеленский примет участие во встрече «Коалиции желающих» в Париже

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, примет участие в саммите «Коалиции желающих», который пройдет в Париже.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

16 апреля 2026, 14:43 Чаще всего за годы каденции Зеленский ездил с официальными визитами в Германию и Францию Официальные зарубежные визиты Зеленского. В какие страны президент ездил чаще всего за семь лет – на инфографике.

Ожидается, что в парижской встрече примут участие не менее 25 глав государств и правительств.

Основной темой переговоров станет усиление поддержки Украины и увеличение давления на россию с целью возобновления мирных переговоров.

Как отметили в Елисейском дворце, встреча, в сочетании с традиционным военным парадом в честь взятия Бастилии, который также подчеркнет поддержку Украины, проходит в «очень сильный момент трансатлантической конвергенции и единства», а также в «более благоприятную динамику на местах» для Киева.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в ближайшие дни во Франции состоится первая международная встреча, посвященная украинскому антибаллистическому проекту FREYA.

Стоит также отметить, что недавно страны-члены НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и сохранить по меньшей мере такой же уровень поддержки в 2027-м.

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