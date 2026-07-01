Украина договорилась с Rheinmetall о поставках дальнобойных артиллерийских снарядов

Украина заключила многомиллионный контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall на поставку дальнобойных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, обнародованном во вторник, 30 июня.

29 марта 2026, 23:49 В Rheinmetall сделали заявление после слов гендиректора о «домохозяйках» и дронах из Украины Концерн Rheinmetall заверил в уважении к Украине после того, как гендиректор Армин Паппергер сравнил украинские дроны с «детским конструктором», а их производителей назвал «домохозяйками».

Как отмечается, новый заказ охватывает десятки тысяч 155-мм снарядов и пороховых зарядов. Стоимость контракта составляет миллионы евро, её отобразят в отчетности за второй квартал 2026 года.

При этом завершить поставки планируется в первом квартале 2027 года.

«Боеприпасы производятся на заводе Rheinmetall Expal Munitions в Испании. Снаряды ER02A1 B/B и пороховые заряды M203 уже используются различными странами НАТО. Они могут быть выпущены из широкого спектра 155-мм систем оружия и обеспечивают большую дальность стрельбы и высокую эффективность», – говорится в сообщении компании.

В то же время, оборонный концерн планирует до 2030 года выпускать около 1,5 миллиона 155-мм снарядов в год после увеличения производственных мощностей.

Как известно, компания Destinus совместно с Rheinmetall ускоряет разработку новой дальнобойной ракеты RUTA Block 3, которую испытают в Украине.

Напомним, в прошлом году Rheinmetall заключил контракт на производство артиллерийских снарядов на сумму 521 млн долларов. Заказ поступил от компании Global Military Products, которая работает по поручению США.

Также недавно стало известно, что Германия выделит 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.

А перед этим президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава планирует и в дальнейшем увеличивать поставки вооружения и снарядов Украине.

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