Британия готовит для Украины дешевые дальнобойные ракеты без компонентов США

Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое смогут передавать Украине. Новые системы не будут зависеть от американских компонентов и данных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников в сфере обороны.

19 июня 2026, 15:13 Больше всего артиллерийских систем Украина получила от США, Германии и Британии За годы большой войны Украина получила от союзников около 800 артиллерийских систем. Какие государства вооружали ВСУ и какими типами гаубиц – на инфографике «Слово и дело».

По данным издания, в течение ближайших месяцев в Великобритании и Украине протестируют технологии трех британских компаний – MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Источники Bloomberg сообщили, что в течение года эти системы планируют поставлять для украинской армии.

Новое оружие разрабатывают в рамках проекта Brakestop, который запустили в конце 2024 года для создания недорогого вооружения для Украины.

Ожидается, что новые британские системы будут менее точными и мощными, чем ракеты Storm Shadow, однако будут стоить примерно вдвое дешевле.

В то же время, в отличие от Storm Shadow, новые технологии не будут содержать американских компонентов и не будут работать благодаря американским данным.

По данным источников Bloomberg, новые ракеты будут иметь боеголовку весом не менее 225 килограммов и смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Каждая такая ракета будет стоить около 530 тысяч долларов.

Все три компании, которые могут выиграть контракт на разработку, заявляют, что смогут производить не менее 40 ракет в месяц.

Напомним, накануне международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

Также министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус подписали договоренности о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Кроме того, власти Великобритании официально объявили о выделении очередного пакета оборонной поддержки для Украины, общая стоимость которого составляет 750 миллионов фунтов стерлингов, или около 1 миллиарда долларов США.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры поддержали инициативу по созданию собственных баллистических возможностей.

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