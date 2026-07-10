СБС поразили еще 13 танкеров «теневого флота» рф на подходах к Крыму

Бойцы Сил беспилотных систем в течение последних пяти дней поразили 48 танкеров «теневого флота» рф. В частности, в ночь на 10 июля было отработано 13 судов на подходах к Крыму.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

«Азовский филиал Чернобаевки, уже 48: +13 единиц теневого флота поймано на подходах к Крыму за ночь 10 июля», – написал Бровди.

Как отметил командующий СБС, минувшей ночью были поражены десять танкеров, сухогруз, паром и морской буксир.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

В рамках проекта «Крымский рубильник off» ночью СБС также атаковали электроподстанции: «Береговое», «Саки», «Майнаки» (Евпатория), «Новоозерная» и «Медведево» во временно оккупированном Крыму.

«В течение ночи в оперативной глубине оккупанта в Крыму и южной части ВОТ «Птицы СБС» результативно поразили 41 военную цель. В тактической глубине на ЛБС в течение суток СБС отпели 426 оккупантов, всего 1660 вражеских целей», – добавил «Мадьяр».

Напомним, недавно Силы беспилотных систем Украины поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море. Операцию в ночь на 7 июля провели операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадьяра».

Кроме этого, бойцы Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море и атаковали нефтебазу в оккупированной Керчи. Также поражены два ЗРК С-400 в Брянской области рф.

Также Силы беспилотных систем поразили ключевую электроподстанцию оккупантов в Крыму.

А ранее СМИ сообщали о том, что Украина призвала международное сообщество пересмотреть статус судов теневого флота россии и рассматривать их как потенциальные военные цели.

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