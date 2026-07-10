Силы ПВО обезвредили большинство вражеских дронов во время ночной атаки

В ночь на 10 июля российские войска совершили очередную атаку по Украине, применив 137 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, противник атаковал ударными БПЛА типа Shahed, в частности реактивными модификациями, дронами «Гербера», «Италмас», барражирующими боеприпасами «Бандероль» и беспилотниками-имитаторами «Пародия». Запуски осуществлялись с территории россии и временно оккупированной части Донецкой области.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны ликвидировали 114 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов в 16 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БПЛА зафиксировали еще в четырех местах.

Напомним, российские войска в четверг, 9 июля, ударили беспилотниками по гражданскому автомобилю и маршрутке с пассажирами в центре Херсона. В результате обстрелов два человека погибли, а восемь пассажиров общественного транспорта получили ранения.

В тот же день оккупанты нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Золочев Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека.

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