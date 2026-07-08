В Киеве в результате ночной атаки погибла женщина

В результате очередной российской атаки на Киев в ночь на 8 июля погибла женщина. Еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

«К сожалению, имеем информацию, что в результате атаки этой ночью погибла женщина. По состоянию на сейчас – 1 погибшая и 2 человека – ранены», – говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки в двух районах столицы возникли пожары. В частности, в Святошинском районе загорелись административное здание и складские помещения. В результате атаки травмировались два человека, один из них был доставлен в больницу.

Также в этом районе произошел пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели ликвидировали возгорание. Кроме того, из-за обстрела повреждены административное здание и трамваи.

В Деснянском районе Киева в результате удара возник пожар в складских помещениях. Сейчас все пожары на других локациях локализованы. На местах работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучали серии мощных взрывов – город снова оказался под ракетным ударом рф. В результате обстрела на местах попаданий вспыхнули пожары, сообщалось о двух пострадавших.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали КАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно как минимум о трех раненых.

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