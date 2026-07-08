В Харькове количество пострадавших в результате ракетного удара превысило 30 человек

Общество
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В результате российской ракетной атаки по Немышлянскому району Харькова пострадали 34 человека. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Фото ДСНС

Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки на Харьков выросло до 34 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«До 34 людей выросло количество пострадавших из-за удара рф по Немышлянскому району. Наши медики оказывают всем необходимую помощь», – говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, 8 июля около 09:01 российские военные нанесли ракетный удар по Немышлянскому району Харькова. По предварительным выводам, российские войска применили для атаки дрон-ракету S8000 «Бандероль».

Попадание зафиксировано в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки частично разрушен верхний этаж, поврежден фасад здания, выбиты окна.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть четверо детей. На месте удара работают экстренные службы.

Напомним, сегодня утром российская оккупационная армия атаковала БПЛА и ракетами Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове.

В частности, в Харькове известно о двух погибших в результате атаки, также ранее сообщалось о 29 пострадавших.

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