«От этого зависит жизнь»: Федоров анонсировал переговоры с министрами стран, у которых есть ракеты к Patriot

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров сегодня проведет серию неотложных переговоров с коллегами – министрами стран, имеющих ракеты к Patriot на складах.

Об этом он сообщил 6 июля, реагируя на новый массированный обстрел российской федерации по нашей стране.

«Этой ночью россия снова совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Наши силы ПВО сбили почти все крылатые ракеты и более 90% шахедов. Но баллистика снова нанесла удары по гражданским. Как продолжение разговоров президента с европейскими лидерами сегодня проведу серию переговоров с коллегами – министрами обороны стран, имеющих ракеты к Patriot на складах», – написал Федоров.

6 июля 2026, 11:31 Рф может снова массированно ударить по Украине уже завтра: Игнат рассказал о смене тактики врага Российские войска могут нанести новый массированный удар по Украине уже на следующий день после предыдущей атаки. Противник сохраняет возможность сокращать интервалы между обстрелами в зависимости от накопленных ресурсов.

Федоров отметил, что рф сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет к системам Patriot.

«За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за этот же период», – сообщил Федоров и добавил, что сегодня самым простым решением для партнеров будет временно выделить эти ракеты из своих складов.

По его словам, это бы спасло «множество жизней наших граждан».

«Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала барьером для защиты человеческой жизни», – подчеркнул Федоров.

В то же время Федоров напомнил, что Украина законтрактовала и продолжает контрактовать ракеты к Patriot, поставки которых начнутся в 2027 году. Именно этими ракетами партнеры могли бы заместить те, которые могли бы предоставить сейчас.

«Эти ракеты нужны Украине именно сейчас – в украинской системе ПВО. Наша задача – как можно скорее обеспечить Украину дополнительными ракетами к Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей», – подчеркнул министр.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.

Известно о разрушенных и поврежденных жилых многоэтажках в различных районах города. Также горели припаркованные автомобили и гаражный кооператив. Всего враг ударил как минимум по 5 районам столицы. В результате вражеского удара погибли по меньшей мере 12 человек. 7 июля в Киеве объявили День траура.

Тем временем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска способны нанести новый массированный удар по Украине в очень короткие сроки, в том числе и на следующий день после предыдущей атаки. Он считает, что россияне используют тот фактор, что в Украине и в мире сейчас серьезная нехватка ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

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