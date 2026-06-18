На 150 тысяч дронов и 100 ракет к Patriot: Британия объявила о миллиардной помощи Украине

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 750 миллионов фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов).

Об этом сообщил министр обороны Британии Дэн Джарвис во время заседания в формате «Рамштайн» 18 июня.

Эти средства страна предоставит на два пакета по программе PURL. На финансовый взнос планируют закупить 200 тысяч дальнобойных снарядов 155-мм и 100 критически важных ракет для Patriot.

27 февраля 2026, 15:15 Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURL Приобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

После объявления о помощи Дэн Джарвис заявил, что Британия и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину.

«Министр Федоров дал понять, что нужно. Это системы ПВО, это дальнобойные боеприпасы 155-мм и украинские дроны», – сказал он, подчеркнув, что обеспечить это нужно крайне быстро.

Отдельно Великобритания профинансирует поставку еще 150 000 беспилотников украинского производства, а также более 350 ракет и радаров GGJ для усиления ПВО. Стоимость этого пакета составляет 852 млн фунтов стерлингов, а финансирование будет обеспечиваться за счет доходов от замороженных российских активов. Все это будет доставлено до конца года.

Как отмечается на сайте британского правительства, до конца 2026 года Украина получит более 350 ракет и радиолокационных систем, в частности легкие многоцелевые ракеты (LMM) и наземные радары. В Лондоне подчеркивают, что эти средства имеют критическое значение для защиты украинских городов от российских воздушных атак.

Ранее стало известно, что Германия выделяет дополнительные 400 млн долларов военной помощи, которые пойдут на закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины. Также речь идет о выделении средств на закупку ракет PAC-3 для систем Patriot.

Также мы сообщали, что Швеция выделила 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы PURL, которая обеспечивает Украину приоритетным американским вооружением. Новый взнос является частью ранее объявленного пакета военной помощи Киеву.

А Бельгия планирует передать Украине семь истребителей F-16 до конца этого года.

Кроме этого стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Средства направят на закупку дронов и средств ПВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.